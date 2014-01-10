В проекте бюджета-2014 не предусмотрены средства на цифровое вещание - Томенко

В проекте государственного бюджета на 2014 год вообще не предусмотрены средства на распространение сигнала для теле- и радиовещания и на переход на цифровое вещание, заявляет народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом Томенко заявил на совещании с руководителями органов государственной власти, которые осуществляют государственное регулирование в сфере медиа, и руководителями государственных СМИ относительно государственного бюджета Украины на 2014 год.

По словам Томенко, самой большой проблемой является то, что в проекте бюджета на 2014 год вообще не предусмотрены средства на распространение сигнала для теле- и радиовещания. «Это значит, что этот бюджет не будет иметь возможности в 2014 году обеспечить вещание Национальной радиокомпании и создаст проблему для распространения сигнала Первого национального, областных телерадиокомпаний и прочее», - отметил председатель профильного комитета Верховной Рады.

Томенко проинформировал, что он обратился к правительству относительно необходимости не допустить повторения прошлогоднего конфликта, когда часть Украины из-за отсутствия финансирования перестала принимать сигнал Украинского радио.

Не менее серьезной проблемой, по его словам, является то, что правительство забыло об обязательном переходе Украины на цифровое вещание. Напомним, 16 июня 2006 года Украина, как член Международного союза электросвязи, подписала международное соглашение, известное как «Женева–2006», которое регламентирует порядок перехода телерадиовещания с аналоговых на цифровые стандарты доставки сигнала и устанавливает предельный срок переходного периода, который закончится 17 июня 2015 года. «Для того чтобы все граждане в 2015 году могли смотреть центральные телеканалы, они должны купить так называемые тюнеры, или сеп-топ-боксы, которые дадут возможность им получать цифровое изображение. В свое время правительство задекларировало, что для социально незащищенных категорий населения государственной программой будет обеспечена покупка этих тюнеров. Накануне парламентских выборов 2012 года чиновники Партии регионов активно пропиарились на установке и подарках таких телетюнеров социально незащищенным категориям населения, хотя этот пиар был осуществлен за бюджетные средства. В 2013 году на установку декодеров государство не выделило ни копейки. Такая же ситуация - и в бюджете правительства Азарова на 2014 год», - отметил Томенко.

Он напомнил, что речь идет приблизительно о 600 тысячах семей социально незащищенных категорий населения, которые должны были бы получить эти декодеры. «То есть, по меньшей мере, несколько миллионов людей, особенно в сельской местности, могут остаться в ХХІ веке без телевидения», - отметил Томенко.

По результатам совещания председатель Комитета обратился к правительству с требованием предусмотреть в государственном бюджете необходимое финансирование для обязательного перехода Украины с аналогового на цифровое вещание.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 декабря 2013 года представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП на 3%, дефицит на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП.

Верховная Рада Украины приняла постановление "Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год", согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета Верховной Рады и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.