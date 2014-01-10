Правительство выделило землю под дорогу к инновационному парку Bionic Hill

Кабинет министров Украины одобрил решение о выделении земельных участков общей площадью 12,7 га с последующей передачей их коммунальной корпорации «Киевавтодор» для строительства подъездной дороги и внешних инженерных сетей к инновационному парку Bionic Hill в Киеве.

Как сообщила пресс-служба Государственного агентства земельных ресурсов (Госземагентство), соответствующее решение правительство утвердило на заседании 9 января.

Согласно сообщению, данным решением правительство изменило целевое назначение данных земельных участков коммунальной собственности с категории лесохозяйственного назначения на категорию промышленности, транспорта, связи, энергетики и др.

Также сообщается, что реализация распоряжения в дальнейшем позволит «Киевавтодору» на основании решения Киевского горсовета получить необходимые земельные участки в постоянное пользование.

Как сообщал УНИАН, проект Bionic Hill был презентован на первом киевском инновационном форуме Kyiv City Open Doors, который прошел в столице 19-20 апреля 2012 года.

20 апреля КГГА подписала меморандумы о сотрудничестве с 11 американскими инвесторами, которые представляют венчурные фонды Кремниевой долины, в рамках реализации проекта по строительству инновационного парка Bionic Hill.

Ранее глава КГГА Александр Попов (отстранен от должности в связи с подозрением в причастности к разгону Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября) заявлял, что проект планируется реализовать в ближайшие 2-3 года. По его словам, меморандумы подписаны с компаниями, которые имеют практический опыт реализации таких проектов и которые будут инвестировать средства в реализацию соответствующих проектов.

Стоимость проекта, по информации Попова, составляет около 1 млрд долл.

Справка УНИАН. Bionic Hill – первый украинский инновационный парк. Проект предусматривает создание условий для высокотехнологичного бизнеса и комфортной жизни. В парке будут работать ведущие украинские и международные компании, ключевыми специализациями которых является IT, биотехнологии и энергосбережение.

На территории Bionic Hill, охватывающей 147 гектаров, планируется построить более 900 тыс. кв. м различных сооружений, включая бизнес-центры, научный центр и университет для повышения квалификации специалистов, высокотехнологичную производственную зону, гостиницу, торгово-развлекательный центр и жилые сооружения.