Азаров обещает 10 млрд грн на строительство и ремонт дорог

Правительство Украины намерено в 2014 году обеспечить финансирование строительства и ремонта дорог в объеме 10 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

“Президент Украины поручил правительству изыскать в 2014 году возможность профинансировать строительство и ремонт местных дорог в объеме не менее 10 млрд грн. С учетом состояния нашего дорожного полотна, особенно на местных дорогах, эта сумма является минимальной. И сейчас мы работаем над решением этой проблемы. Поэтому перспективы у дорожников на этот год есть. Кроме того, намечается большой объем строительства и ремонта магистральных дорог”, - сообщил Азаров.

Как сообщал УНИАН, в проекте госбюджета на 2014 год расходы для Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») предусмотрены в сумме 15,229 млрд грн, в том числе по общему фонду – 10,813 млн грн, по специальному – 15,218 млрд грн.

На строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог расходы общего фонда государственного бюджета планируется предусмотреть в объеме 10,813 млн грн.

При этом на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования правительство в 2014 году планирует выделить 3,248 млрд грн.

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.