Азаров уверяет, что к этой зиме правительство подготовилось лучше

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверяет, что к нынешней зиме оперативные службы подготовились значительно лучше, чем к прошлогодней, однако не исключает трудностей при рекордных снегопадах.

Об этом он заявил во время общения с пользователями социальной сети Facebook.

«К этой зиме наши службы подготовились значительно лучше, чем к прошлой. Были заранее подготовлены планы, проведены масштабные учения, закуплено достаточное количество горюче-смазочных материалов, соли, других необходимых материалов, в том числе, большое количество лопат», - отметил премьер.

В то же время он обратил внимание, что состояние наших служб «далеко до оптимального, и связано это, конечно, с финансовыми проблемами».

«Все проблемы абсолютно нельзя решить сразу. Но все, что можно было сделать в рамках имеющихся ресурсов, было сделано», - сказал Азаров.

Он также отметил, что если за сутки выпадет двухмесячная норма снега, как это было 23 марта прошлого года, то без заторов на дорогах не обойтись.

«И наша с вами общая задача будет - ликвидировать их как можно быстрее. Если вы смотрите новости, то очень часто показывают примерно аналогичные ситуации в других странах, и никто не делает из этого никаких трагедий. Все понимают, что в течении суток невозможно убрать такой объем снега. И в этих ситуациях, безусловно, надо действовать организованно, слаженно, сообща», - уверен глава правительства.

По его словам, правительство в этот раз предусмотрело привлечение техники не только той, которая находится в собственности городских служб, но также в той, которая пребывает в подчинении Минобороны, Службы по чрезвычайным ситуациям, в частных компаниях и т.д.