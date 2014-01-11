В прошлом году возле Сомали пираты не захватили ни одного судна

Брюссель. В прошлом году Украина впервые приняла участие в антипиратской операции "Океанский щит" вблизи побережья Сомали, отправив флагман Военно-морских Сил "Гетман Сайгайдачный", а пиратам не удалось за год не захватить ни одного судна.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил глава Миссии Украины при НАТО посол Игорь Долгов, подбивая итоги сотрудничества Украины и Альянса за прошлый год.

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"За весь 2013 год пиратами не было захвачено ни одно судно. Это благодаря совместным усилиям участников операции «Аталанта» (НАТО + партнеры), России и Китая, которые наладили координацию действий в этом регионе. Было десять попыток захвата судов, но все они были отбиты", -сказав Долгов.

По его словам, "Гетман Сагайдачный" принимал участие в операции "Океанский щит" с 22 сентября прошлого года по 3 января 2014 года.

"Для ВМС Украины - это был самый длинный поход с задачами, приближенными к боевым. Этот опыт неоценимый, в частности в плане взаимодействия с кораблями НАТО", - добавил посол.

На борту "Гетмана Сайгайдачного" находилось также тридцать спецназовцев с вертолетом. Украина, добавил Долгов, самостоятельно финансировала участие флагмана своего флота в операции "Океанский щит".

"Эти финансовые расходы будут компенсированы приобретенным опытом и выучкой. Уже сам факт появления нашего флагмана под украинским флагом в этом регионе произвел большое впечатление на других партнеров. Не все осознавали наши возможности и ресурсы", - подчеркнул Долгов.