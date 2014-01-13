Приднепровская железная дорога за год увеличила погрузку на 2,1%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2013 году увеличила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,1% - до 117,457 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, во внутреннем сообщении Приднепровская магистраль за указанный период погрузила 72,568 млн тонн грузов. Больше всего ПЖД погрузила железной и марганцевой руды, составляющей львиную долю во всем грузопотоке - 37,190 млн тонн, каменного угля - 16,497 млн тонн. Кроме того, ПЖД погрузила 3,319 млн тонн флюсов, 2,928 млн тонн строительных грузов, 2,729 млн тонн продовольственных и сборных грузов, 2,410 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов, 2,334 млн тонн черных металлов, 1,346 млн тонн цемента, 1,331 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 1,239 млн тонн кокса, 797,4 тыс. тонн лома черных металлов и 101,9 тыс. тонн зерна.

По данным пресс-службы, на экспорт ПЖД в 2013 году погрузила 44,889 млн тонн грузов. В частности, больше всего Приднепровская железная дорога погрузила железной и марганцевой руды - 27,201 млн тонн. Основные позиции также занимают черные металлы - 11,170 млн тонн, строительные грузы - 2,550 млн тонн, продовольственные и сборные товары - 1,894 млн тонн и зерно - 1,057 млн тонн.

Вместе с тем, Приднепровская магистраль в декабре 2013 года также увеличила погрузку грузов по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 10,8% - до 10,008 млн тонн, из них во внутреннем сообщении ПЖД погрузила 6,188 млн тонн грузов, а на экспорт отправила 3,820 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.