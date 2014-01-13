Приднепровская железная дорога увеличила объемы перевозки угля на 5,5%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2013 году увеличила объемы перевозки угля по сравнению с 2012 годом на 5,49% - до 16,592 млн тонн с 15,728 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, в перевозках угольных грузов за указанный период ПЖД задействовала 245,144 тыс. вагонов, что на 6,9% больше показателя 2012 года.

"В течение прошлого года Приднепровская железная дорога стабильно обеспечивала перевозки твердого топлива от угледобывающих компаний к потребителям", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в 2013 году увеличила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,1% - до 117,457 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.