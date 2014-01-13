Приднепровская железная дорога за полгода увеличила перевозку зерна нового урожая в 2,4 раза
Приднепровская железная дорога (ПЖД) в июле-декабре 2013 года увеличила перевозку зерна нового урожая по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,4 раза - до 973,319 тыс. тонн с 399,653 тыс. тонн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.
Согласно сообщению, в перевозках зерна нового урожая за указанный период прошлого года ПЖД задействовала 15,241 тыс. вагонов, что также в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.
По данным пресс-службы, ПЖД в 2013 году в целом погрузила 1,163 млн зерновых культур, задействовав при этом 18,508 тыс. вагонов.
«В 2013 году Приднепровская железная дорога оперативно и в полном объеме справлялась с перевозками зерновых грузов, в том числе и зерна нового урожая», - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ПЖД в 2013 году увеличила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,1% - до 117,457 млн тонн.
Приднепровская железная дорога в 2013 году увеличила объемы перевозки угля по сравнению с 2012 годом на 5,49% - до 16,592 млн тонн с 15,728 млн тонн.
Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.
ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.
Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.