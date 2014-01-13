Приднепровская железная дорога за полгода увеличила перевозку зерна нового урожая в 2,4 раза

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в июле-декабре 2013 года увеличила перевозку зерна нового урожая по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,4 раза - до 973,319 тыс. тонн с 399,653 тыс. тонн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, в перевозках зерна нового урожая за указанный период прошлого года ПЖД задействовала 15,241 тыс. вагонов, что также в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.

По данным пресс-службы, ПЖД в 2013 году в целом погрузила 1,163 млн зерновых культур, задействовав при этом 18,508 тыс. вагонов.

«В 2013 году Приднепровская железная дорога оперативно и в полном объеме справлялась с перевозками зерновых грузов, в том числе и зерна нового урожая», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ПЖД в 2013 году увеличила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,1% - до 117,457 млн тонн.

Приднепровская железная дорога в 2013 году увеличила объемы перевозки угля по сравнению с 2012 годом на 5,49% - до 16,592 млн тонн с 15,728 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.