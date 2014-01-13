Военизированная охрана Одесской железной дороги за год раскрыла 85 краж имущества на 207 тыс. грн

Работники военизированной охраны Одесской железной дороги (ОЖД) в 2013 году раскрыли 85 случаев краж имущества на общую сумму 206,6 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе железной дороги.

«По указанным фактам возбуждено 79 уголовных производств и 8 административных дел. Больше всего от злоумышленников страдает путевое хозяйство железной дороги - за год здесь случилось 54 случаев хищения имущества», - говорится в сообщении.

По данным ОЖД, работники задержали 177 нарушителей за хождение по путям, из которых 82 нарушителя были привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

Согласно сообщению, в 2013 году личный состав военизированной охраны ОЖД проводил активную работу по проверке приемных пунктов металлолома с целью выявления нарушений. В частности, в ходе проведенных рейдов сотрудники проверили 169 пунктов, из которых шесть было закрыто.

Как сообщал УНИАН, охрана ОЖД в первом полугодии 2013 года предупредила 45 краж на общую сумму 147 тыс. грн

Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.