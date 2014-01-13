Авиаконцерн Airbus собрал рекордное количество заказов, обогнав Boeing

Европейский авиационный концерн Airbus собрал в прошлом году 1619 заказов, установив новый рекорд индустрии и обойдя по этому показателю крупнейшего конкурента - американский Boeing, который получил 1531 заказ, сообщает "Прайм" со ссылкой на Airbus.

За вычетом отмененных заказов Airbus привлек 1503 заказа против 1355 у Boeing. В то же время, за год Airbus поставил заказчикам лишь 626 самолетов против 648 судов, которые получили клиенты американского концерна.

В четвертом квартале текущего года Airbus планирует начать поставки самолетов А350, конкурирующих с Boeing 787 Dreamliner, и A320neo. "Мы намерены производить примерно 10 таких самолетов в месяц к концу 2018 года", - заявил на пресс-конференции, посвященной подведению итогов года, президент Airbus Фабрис Брежье.

Таким образом, европейский концерн завершает ростом 12-й год подряд. Совокупное количество заказов в портфеле Airbus достигло 5559 на общую сумму 809 миллиардов долларов, что позволит компании загрузить мощности на ближайшие восемь лет. Boeing отстал и по этому показателю с 5080 заказами в портфеле.