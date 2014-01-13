Донецкая железная дорога в 2013 году перечислила в бюджеты и целевые фонды свыше 2,8 млрд грн

Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2013 году перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования 2,815 млрд грн, сообщила пресс-служба дороги.

В частности, в прошлом году Донецкая магистраль перечислила в государственный бюджет 1,183 млрд грн, в том числе налога на добавленную стоимость - 1,057 млрд грн, налога на прибыль - 121,166 млн грн, в местные бюджеты - 471,134 млн грн, а также единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - 1,160 млрд грн.

По данным пресс-службы, расчеты с бюджетами всех уровней проведены в полном объеме и в установленные сроки.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») за 11 месяцев 2013 года перечислила в государственный бюджет и целевые фонды 11,7 млрд грн.

Железные дороги страны в 2012 году перечислили в государственный бюджет и целевые фонды 13,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью «Укрзализныци». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).