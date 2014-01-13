Более 5 млн пассажиров в 2013 году купили железнодорожные билеты через Интернет

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от общего их количества, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По данным ведомства, с начала 2014 года через Интернет было оформлено 336,5 тыс. билетов.

Кроме того, по данным «Укрзализныци», за шесть лет, с начала внедрения услуги резервирования и оформления железнодорожных билетов через Интернет, более 8,2 млн проездных документов было оформлено таким образом.

«Тенденция роста популярности услуги наблюдается из года в год - в течение 2009 года пассажирами было оформлено через Интернет около 83,5 тыс. билетов, в 2010 г. - 132,5 тыс., в 2011 г. - 693,9 тыс., в 2012 г. - 2,1 млн билетов», - говорится в сообщении.

«Укрзализныця» также сообщила, что с момента внедрения услуги продажи электронных билетов через онлайн-систему было реализовано почти 400 тыс. таких билетов.

«С самостоятельно распечатанными электронными билетами пассажиры могут отправляться на посадку в вагон, минуя железнодорожную кассу. Приобрести такие билеты пассажиры могут исключительно через сайт «Укрзализныци», - напомнили в ведомстве.

По данным железной дороги, на сегодняшний день электронный билет действует на 158 поездов. На другие поезда, кроме пригородных, пассажиры могут через онлайн-систему оформить бланк заказа, который необходимо обменять на билет в любой железнодорожной кассе. Как сообщал УНИАН, за 2013 год «Укрзализныця» реализовала около 5 млн билетов, купленных пассажирами через Интернет.

Ранее «Укрзализныця» сообщала, что ведомство намерено расширять перечень поездов, на которые можно приобретать электронные билеты через онлайн-ресурс.