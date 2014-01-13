“Укрзализныця” в 2013 году сократила грузоперевозки на 3%, пассажироперевозки – на 0,4%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"За прошлый год железнодорожным транспортом Украины перевезено 443,6 тонн грузов, что на 3% меньше показателя 2012 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным «Укрзализныци», грузооборот в прошлом году составил 224,4 млрд т/км, что на 5,6% меньше показателя 2012 года. Объем транзитных грузоперевозок также уменьшился против показателя 2012 года - на 18,8%, до 34 млн тонн.

По данным ведомства, объем пассажирооборота составил 49 млрд пасс./км. «Укрзализныця» не приводит сравнительные данные по данному показателю.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года "Укрзализныця" заявляла, что планирует в 2014 году увеличить перевозку пассажиров во всех видах сообщений по сравнению с 2013 годом на 0,5% – до 485,269 млн, а перевозку грузов - на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно, путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.