Аэропорт «Харьков» за год увеличил пассажиропоток на 21%

Международный аэропорт «Харьков» в 2013 году увеличил пассажиропоток на 21% по сравнению с 2012 годом - до 605 тыс. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Основная часть пассажироперевозок (87%) приходится на международные направления - более 526 тыс. человек в 2013 году», - говорится в сообщении.

В целом в 2013 году из аэропорта «Харьков» было выполнено 4,809 тыс. рейсов.

В декабре 2013 года пассажиропоток в аэропорту «Харьков» составил 43 тыс. человек, из них услугами международных рейсов воспользовались 37,6 тыс. пассажиров, внутренних – 5,5 тыс. В декабре из аэропорта «Харьков» было осуществлено 384 рейса, из них 261 международный и 123 внутренних.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Харьков» намерен 1 февраля открыть после реконструкции грузовой терминал.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Работы начались 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – украинский бизнесмен Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция Международного аэропорта «Харьков» осуществлена в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций Ярославского в проект составляет 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из госбюджета на реконструкцию аэродромного комплекса, – 191,3 млн долл.