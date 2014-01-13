Скоростной поезд Skoda пустят из Харькова в Донецк вместо Крыма

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с 20 января 2014 года запускает два скоростных электропоезда производства чешской компании Skoda по маршруту Харьков - Донецк, а также региональный экспресс по маршруту Харьков - Днепропетровск.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства, уточнив, что ранее два скоростных электропоезда Skoda курсировали по направлениям Харьков - Симферополь и Донецк - Симферополь, но в связи со значительным уменьшением пассажиропотока в этих направлениях в зимний период более рациональным будет использовать данные поезда на таком востребованном маршруте, как Харьков - Донецк.

"Эти два поезда № 157/172 и № 171/158 сообщением Харьков - Донецк - Харьков будут курсировать ежедневно до начала действия нового графика движения пассажирских поездов. Они будут следовать с остановками на станциях Лозовая, Славянск, Краматорск и Константиновка", - уточнили в пресс-службе.

По информации "Укрзализныци", региональный экспресс № 159/160 по маршруту Харьков - Днепропетровск будет курсировать с 20 января ежедневно с остановками на станциях Лихачево, Краснопавловка, Лозовая, Варваровка, Павлоград-1, Синельниково-2. "Благодаря назначенному поезду пассажиры смогут доехать от Харькова до Днепропетровска почти на час скорее, чем региональным поездом № 803/804. Поезд № 803/804 Харьков - Днепропетровск преодолевает расстояние между областными центрами за 4 часа 42 минуты, он будет курсировать до 20 января", - сказано в сообщении.

Время в пути назначенного регионального экспресса № 159/160 по маршруту Харьков - Днепропетровск составит 3 часа 59 минут.

Справка УНИАН. Организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей занимается государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК).

На сегодняшний день УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.

Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом.

«Укрзализныця» совсестно с компанией Skoda Transportation будут производить двухсистемные пассажирские электровозы, которые способны работать на двух видах тока – переменном и постоянном, что положительно скажется на графике курсирования поездов.