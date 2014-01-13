Google в 2013 году получил рекордное число патентов

Корпорация Google получила в 2013 году рекордное число патентов. Общее число патентов в отчетный период составило 2 тыс. Это почти вдвое больше, чем за все предыдущие годы, пишет Газета.ru со ссылкой на The Financial Times.

В исследовательской компании IFI Claims заявили, что по числу зарегистрированных патентов в 2012 году Google занял 21-е место, а в 2011 году корпорация не попала в первую десятку. По итогам 2013 года Google, скорее всего, попадет в топ-10, считают в IFI.

По всей видимости, сейчас Google пытается укрепить свои позиции в «патентных войнах» индустрии смартфонов и занять свое место в гонке новых технологий, в том числе носимых гаджетов, говорится в заметке.

Лидерами по получаемым патентам в последние годы являлись IBM и Samsung, напоминает издание.

Ранее сообщалось, что Google подал иск к консорциуму Rockstar, в состав которого входят Apple, Microsoft и другие компании, из-за патентов Nortel.

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