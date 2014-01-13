Приднепровская железная дорога за год перевезла около 22 млн пассажиров

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2013 году перевезла в дальнем сообщении 21,670 млн пассажиров, из них 1,057 млн человек - в декабре, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, ПЖД в период с 27 декабря 2013 года по 7 января 2014 года перевезла 193,835 тыс. пассажиров во внутреннем и межгосударственном сообщении.

"В этот период самыми популярными были поезда в направлении Киева, Львова и Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что Приднепровская магистраль полностью удовлетворила спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников.

На предприятии также отмечают позитивную динамику заказов билетов на поезда через сеть Интернет – в 2013 году пассажиры оформили онлайн 958,8 тыс. билетов, что на 506,7 тыс. единиц больше показателей 2012 года, в том числе 74,8 тыс. электронных проездных документов, с помощью которых осуществляется непосредственная посадка в поезд без захода в кассы.

«С самостоятельно распечатанными электронными билетами пассажиры могут отправляться на посадку в вагон, минуя железнодорожную кассу... Приобрести такие билеты пассажиры могут исключительно через онлайн систему продажи официального сайта «Укрзализныци»", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что электронный билет уже действует на 158 поездах, из них 58 поездов курсируют по территории ПЖД. На другие поезда, кроме пригородных, пассажиры могут через онлайн-систему оформить бланк заказа, который необходимо обменять на билет в любой железнодорожной кассе.

Как сообщал УНИАН, ПЖД за 11 месяцев 2013 года сократила перевозку пассажиров в дальнем сообщении на 1,9% - до 20,509 млн человек.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от общего их количества. Все электронные билеты имеют статус расчетного документа (фискального чека), который можно использовать в качестве отчетности о командировке.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.