"Яндекс" получил доступ к записям пользователей Facebook

Российский поисковик "Яндекс" получил доступ к публичным записям пользователей Facebook в странах СНГ и Турции, стороны подписали соответствующее соглашение, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на "Яндекс".

Если раньше поисковик индексировал только страницы пользователей и сообществ, то теперь "Яндекс" получил доступ к полному массиву данных и сможет показывать в поисковой выдаче публикации и комментарии к ним. Такой доступ к данным Facebook есть только у поисковика Bing (принадлежит Microsoft), уточнили в "Яндексе".

Уже сейчас записи пользователей Facebook можно найти в поиске по блогам, позже они появятся и в основном поиске "Яндекса" — на yandex.ru. Пока поиск доступен только по публикациям, в будущем к ним добавятся комментарии. В "Яндексе" отмечают, что скрытые записи индексироваться не будут.

Данные из Facebook "Яндекс" будет также использовать для улучшения качества поиска. Он сможет добавлять в результаты поиска свежие статьи или видеоролики, вызвавшие интерес в Facebook. Кроме того, популярность материалов в этой соцсети будет учитываться при ранжировании.

"Яндекс" - крупнейшая интернет-компания в странах Восточной Европы с капитализацией около 13,9 млрд долларов (акции котируются на Nasdaq). Ключевым сервисом "Яндекса" является поиск, благодаря которому компания зарабатывает на размещении рекламы. Выручка компании в 3 квартале 2013 года составила 10,2 млрд рублей, скорректированная EBITDA - 4,4 млрд рублей, чистая прибыль - 5 млрд рублей. Акционерами "Яндекса" являются основатель и гендиректор компании Аркадий Волож, фонд Baring Vostok Capital Partners и другие.

Facebook - крупнейшая в мире социальная сеть с капитализацией 137,2 млрд долларов. Ежемесячная аудитория портала составляет 1,19 млрд пользователей. Выручка в 3 кв 2013 года составила 2 млрд долларов, операционная прибыль - 736 млн долларов, чистая прибыль - 425 млн долларов.