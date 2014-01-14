Google покупает разработчика устройств для "умного" дома за 3,2 млрд долл.

Одна из крупнейших корпораций IТ-сферы Google объявила о покупке разработчика устройств для "умного" дома стартапа Nest Labs за 3,2 млрд долл., сообщило информационное агентство Reuters.

Согласно сообщению, подписанное соглашение является для Google вторым по величине после приобретенного в 2012 году производителя мобильных телефонов Motorola за 12,5 млрд долл.

Как сообщает Reuters, после объявления о новой покупке акции Google выросли на 0,5%.

Компания Nest Labs занимается разработкой «умных» термостатов Nest Thermostat, позволяющих экономить до 20% электроэнергии в доме, а также датчиков дыма Nest Protect. Особенностью данных устройств является поддержка управления с мобильного телефона.

Согласно заявлению поискового гиганта, после завершения сделки стартап Nest Labs продолжит работать под собственным брендом и не поменяет состав сотрудников.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года Google приобрела инжиниринговую компанию Boston Dynamics, занимающеюся разработкой военных роботов для Пентагона. Таким образом, за 2013 год компания купила уже восьмую компанию, специализирующуюся в разработке и производстве роботов.

Справка УНИАН. Google Inc. – американская корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Была основана на тот момент студентами Ларри Пейджем и Сергеем Брином 4 сентября 1998. Штаб-квартира компании находится в Маунтин-Вью (штат Калифорния, США).