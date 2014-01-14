Железные дороги в 2013 году повысили эффективность эксплуатации локомотивного парка

Железные дороги Украины в 2013 году повысили эффективность использования локомотивного парка, превысив плановые показатели и показатели 2012 года, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

"В 2013 году возросла эффективность использования локомотивного парка", - говорится в сообщении.

В частности, среднесуточное количество груженых вагонов за указанный период увеличилось по сравнению с 2012 годом на 0,1% - до 16,136 тыс. вагонов.

Эксплуатационный грузооборот локомотивов составил 365,305 млрд т/км брутто, общий эксплуатационный грузооборот - около 220,828 млрд т/км нетто, транзитные перевозки - 33,888 млрд т/км.

Среднесуточный пробег локомотива увеличился по сравнению с 2012 годом на 3,5% - до 497 км, что на 4% больше плана.

Среднесуточная продуктивность локомотивного парка также выросла к плановому показателю и показателю 2012 года на 3,3% и на 3,6% соответственно - до 1,424 млн т/км брутто.

Средний вес грузового поезда увеличился на 0,2% - до 3,424 тыс. тонн, что превышает плановый показатель на 1,1%.

Также сообщается, что железные дороги страны в 2013 году увеличили среднюю техническую скорость по сравнению с показателем 2012 года и планом на 1,1% - до 45,3 км/ч.

В тоже время, оборот груженого вагона составил 3,29 суток, что на 3% больше плана, а оборот грузового вагона - 7,54 суток, что на 6,4% больше плана.

По данным пресс-службы, "Укрзализныця" в 2013 году отправила по расписанию 100% грузовых поездов и 99,4% пассажирских, по графику последовало - 98,8% грузовых поездов и 97,6% пассажирских поездов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Железные дороги страны за 11 месяцев 2013 года сократили среднесуточную погрузку на 1,7% - до 1,034 млн тонн.

"Укрзализныця" в 2012 году также повысила эффективность эксплуатации вагонного и локомотивного парка.

"Укрзализныця" в 2014 году планирует увеличить пассажироперевозки во всех видах сообщений на 0,5% - до 485,269 млн, а грузоперевозки - на 1,2% - до 447,006 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.