Морские порты Украины за год сократили перевалку грузов на 2%

Все морские порты Украины по итогам 2013 года сократили объемы грузопереработки по сравнению с 2012 годом на 2% - до 147,897 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

Согласно сообщению, объем переработки импортных грузов в портах в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 11,7% - до 17,957 млн тонн, объем переработки экспортных грузов увеличился на 2,8% - до 99,921 млн тонн, тогда как объем переработки транзитных грузов сократился на 23,1% - до 27,146 млн тонн. Переработка грузов во внутреннем сообщении по итогам 2013 года увеличилась на 22,4% - до 2,872 млн тонн.

Кроме того, перевалка контейнеров в морских портах Украины по итогам 2013 года увеличилась на 8,5% - до 786,716 TEU (1 TEU - Twenty foot Equivalent Unit - эквивалент двадцатифутового контейнера - длиной 6,1 м и шириной 2,44 м).

Как сообщал УНИАН, все морские порты Украины в январе-ноябре 2013 года сократили объемы грузопереработки по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,6% - до 132,9 млн тонн.

Государственные и частные порты Украины в 2012 году переработали 160,641 млн тонн грузов - на 0,62% меньше, чем в 2011 году.

18 государственных морских портов в 2012 году переработали 109 млн тонн грузов, в том числе 33,5 млн тонн транзитных, 64,8 млн тонн экспортных и 9,36 млн тонн импортных грузов.

Один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна - Одесский морской торговый порт - по итогам 2013 года сократил перевалку грузов по сравнению с 2012 годом на 5,6% - до 23,169 млн тонн.

В частности, объем переработанных импортных грузов в Одесском морпорту за 12 месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 30,3% - до 4,514 млн тонн, экспортных - увеличился на 0,4% - до 13,590 млн тонн. Объем транзитных грузов сократился на 33,1% - до 4,973 млн тонн.

Переработка грузов во внутреннем сообщении в порту по итогам 2013 года сократилась на 9,5% - до 91,39 тыс. тонн.

Кроме того, перевалка контейнеров в Одесском морском порту по итогам 2013 года увеличилась на 8,9%.

Мариупольский морской порт по итогам 2013 года увеличил перевалку грузов по сравнению с 2012 годом на 4% - до 15,499 млн тонн. Объем переработки экспортных грузов в порту за 12 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 8,1% - до 14,058 млн тонн, импортных грузов сократилась на 28,6% - до 177,92 тыс. тонн. Перевозка транзитных грузов при этом сократилась на 25,6% - до 1,217 млн тонн. Перевозка грузов во внутреннем сообщении в 2013 году возросла в 3,7 раз - до 45,7 тыс. тонн.

Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) по итогам 2013 года сократил перевалку грузов по сравнению с 2012 годом на 3,8% - до 16,458 млн тонн. За 12 месяцев 2013 года объем переработки импортных грузов в порту увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% - до 3,575 млн тонн, а экспортных - сократился на 3,6% - до 8,294 млн тонн. Объем переработки транзитных грузов сократился на 8,6% - до 4,522 млн тонн. Переработка грузов во внутреннем сообщении в 2013 году выросла в 6,3 раза - до 65,79 тыс. тонн.

Перевалка контейнеров в Ильичевском морпорту в 2013 году увеличилась на 3,6%.

Николаевский морской торговый порт (МТП) по итогам 2013 года сократил перевалку грузов по сравнению с 2012 годом на 1,8% - до 20,303 млн тонн. В частности, объем переработанных импортных грузов в Николаевском морпорту за 12 месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,5% - до 4,859 млн тонн, экспортных - увеличился на 0,4% - до 13,688 млн тонн. Объем транзитных грузов сократился на 36,4% - до 1,398 млн тонн. Переработка грузов во внутреннем сообщении в Николаевском порту по итогам 2013 года выросла в 2,3 раза - до 356,98 тыс. тонн.

Бердянский морской торговый порт (Запорожская обл.) в 2013 году сократил перевалку грузов на 14,8% по сравнению с 2012 годом - до 2,163 млн тонн.

В частности, объем переработанных импортных грузов в Бердянском порту за 12 месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 21,4% - до 120,5 тыс. тонн, экспортных - сократился на 15,3% - до 1,997 млн тонн. Объем транзитных грузов сократился на 68% - до 23,1 тыс. тонн. Переработка грузов во внутреннем сообщении в Бердянском порту по итогам 2013 года выросла в 1,6 раз - до 22,3 тыс. тонн.

Ренийский морской торговый порт (Одесская область) Ренийский в 2013 году увеличил перевалку грузов по сравнению с 2012 годом в 2,6 раз - до 2,794 млн тонн.

В частности, объем переработанных импортных грузов в Ренийском порту в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 53,2% - до 8,58 тыс. тонн, перевалка экспортных грузов также увеличилась в 4,9 раз - до 1,481 млн тонн. Объем транзитных грузов также увеличился на 72,6% - до 1,304 млн тонн.

Керченский морской торговый порт в 2013 году сократил перевалку грузов по сравнению с 2012 годом на 58,4% - до 2,791 млн тонн.

В частности, объем переработанных импортных грузов в Керченском порту в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом на 48,5% - до 17,70 тыс. тонн, перевалка экспортных грузов также сократилась на 72,4% - до 327,90 тыс. тонн, а транзитных - на 55,5% - до 2,438 млн тонн. Переработка грузов во внутреннем сообщении в Керченском порту в 2013 году сократилась на 20,4% - до 7,40 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 18 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Порты Крымского региона – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский. Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе - Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три - Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона - Херсонский и Скадовский.

Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.