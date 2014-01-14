Донецкая железная дорога в период праздников перевезла свыше 384 тыс. пассажиров

Донецкая железная дорога (ДЖД) в период новогодних и рождественских праздников с 26 декабря 2013 года по 12 января 2014 года перевезла 384,940 тыс. пассажиров в дальнем сообщении, задействовав максимальное количество пассажирских вагонов - 510 единиц, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, в указанный период по графику курсировали 13 поездов и два дополнительных.

Пресс-служба отмечает, что в поездах в западном, крымском и киевском направлениях было задействовано максимальное количество вагонов для перевозки пассажиров в пиковый период - порядка 18-21.

Также сообщается, что в новогоднюю ночь поезда Донецкой железной дороги перевезли 7,117 тыс. пассажиров, что составило 44% от предложенных мест на пассажирские поезда магистрали.

По данным пресс-службы, в период зимних праздников Донецкая магистраль обеспечила групповую перевозку 11,292 тыс. человек согласно 351 заявке, из них перевезла 5,393 тыс. детей согласно 151 групповой заявке.

В настоящее время поезда Донецкой магистрали курсируют по заданным маршрутам в соответствии с установленным графиком.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога за 11 месяцев 2013 года перевезла 920,212 тыс. пассажиров льготных категорий в дальнем сообщении, которые составляют около 70% от всего количества пассажиров.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2013 году сократила перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью «Укрзализныци». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).