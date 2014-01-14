Лицензии «Датагруп» и «Укртелекома» продлили до 2019 года

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) на сегодняшнем заседании приняла решение о продлении до 2019 года срока действия двух лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) компаниям «Датагруп» и «Укртелеком».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В частности, Нацкомиссия продлила срок действия лицензии компании «Датагруп» на пользование РЧР для спутниковой радиосвязи (радиосвязи спутниковой фиксированной радиослужбы системы Eutelsat) на территории 26 регионов Украины (кроме города Киева).

Также НКРСИ продлила «Укртелекому» срок действия лицензии на пользование РЧР для широкополосного радиодоступа (радиосвязи в системе передачи данных с использованием шумоподобных сигналов) в Киеве и Киевской области.

Как сообщал УНИАН, «Укртелеком» за 2013 год увеличил количество пользователей услуги фиксированного широкополосного доступа в Интернет на 6,1% до 1,6 млн абонентов.

Компания «Датагруп» в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличила количество абонентов широкополосного доступа в Интернет на 7,4% - до 174 тыс. пользователей.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка Интернета.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

«Датагруп» – оператор телекоммуникаций, оказывающий услуги фиксированной, беспроводной и спутниковой связи. В компании работает более 1400 человек.

«Датагруп» занимает более 30% национального рынка корпоративных услуг передачи данных и такую же долю на рынке спутниковой VSAT связи Украины.