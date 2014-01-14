Аэропорт «Киев» за год увеличил пассажиропоток в 2,1 раза

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в 2013 году увеличил пассажиропоток на 113,3% - до 1,838 млн человек, по сравнению с 2012 годом, сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта.

При этом общее количество рейсов за 12 месяцев 2013 года увеличилось на 61,9% - до 39,53 тыс.

Количество пассажиров в международном сообщении по итогам 2013 года увеличилось по сравнению с 2012 годом на 132,9% - до 1,374 млн человек, во внутреннем сообщении увеличилось на 70,9% - до 463,788 тыс. человек.

В декабре 2013 года пассажиропоток составил 121,153 тыс. пассажиров, что на 28% больше аналогичного периода 2012 года. При этом количество пассажиров в международном сообщении увеличилось по сравнению с декабрем 2012 года на 50,4% - до 97,215 тыс. человек, во внутреннем сообщении - сократилось на 20,1% - до 23,938 тыс. человек.

Наиболее популярными зарубежными направлениями за 12 месяцев 2013 года стали Москва, Дортмунд, Будапешт. Среди внутренних направлений наиболее популярными являются Одесса, Донецк, Львов.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-ноябре 2013 года увеличил пассажиропоток в 1,54 раза - до 1,717 млн человек, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года

Аэропорт «Киев» в 2012 году обслужил 861,9 тыс. пассажиров - на 83,5% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе VIP-зала площадью 1,5 тыс. кв. м. В октябре 2013 года аэропорт «Киев» открыл новый термина «D» для обслуживания внутренних рейсов.