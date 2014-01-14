Аэропорт «Борисполь» в период праздников увеличил пассажиропоток на 21%

Крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь» во время зимних праздников с 25 декабря 2013 года по 12 января 2014 года увеличил пассажиропоток на 21,4% - до 406,5 тыс. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

«Пиковые нагрузки пришлись на 27-30 декабря, на 3-5 января и 11-12 января», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, рекордное количество пассажиров аэропорт «Борисполь» обслужил 4 января, когда услугами аэропорта воспользовались 27,7 тыс. пассажиров, прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 46,1%.

При этом наибольший рост суточных объемов авиаперевозок в дни праздников по сравнению с предыдущим годом был зафиксирован 11 января и составил 51,7%. В течение этого дня пассажиропоток через «Борисполь» составил 25,1 тыс. пассажиров.

Во время новогодних и рождественских праздников самыми популярными оставались чартерные направления из аэропорта «Борисполь», как в южные страны, так и в горнолыжные туристические центры.

Как сообщал УНИАН, из крупнейшего в Украине Международного аэропорта «Борисполь» в период новогодних и рождественских праздников - с 25 декабря 2013 года по 12 января 2014 года - выполнено 340 дополнительных чартерных и регулярных рейсов

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.