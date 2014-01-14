Убытки "Укрзализныци" от несанкционированного вмешательства в работу за год составили 750 тыс. грн

16:50, 14 января 2014
Транспорт/Связь
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Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2013 году зафиксировала 260 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на общую сумму 750,56 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"На железных дорогах Украины участились случаи незаконных вмешательств посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Так, в 2013 году зарегистрировано 260 таких случаев, в результате чего задержано 484 поезда в суммарном количестве на 411 часов. Кроме этого, железнодорожной отрасли нанесен ущерб на сумму 750,56 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что большинство фактов незаконного вмешательства было зафиксировано на кражах элементов подвижного состава и грузов - 98 случаев, а также 88 случаев - сообщения о закладке взрывчатки в поездах, на вокзалах и станциях. При этом "Укрзализныця" подчеркивает, что сообщения такого рода после проведения ряда проверок оказались ложными.

Также сообщается, что "Укрзализныця" зафиксировала 29 случаев угроз безопасности движения поездов в связи с нахождением посторонних предметов на рельсах, 21 случай - перекрытия движения, а также 5 случаев бросания разных предметов в поезда.

Вместе с тем, "Укрзализныця" зафиксировала 12 случаев насильственных действий в отношении своих работников. Из-за таких действий, по данным ведомства, некоторые железнодорожники, в частности, попадали в больницу.

Пресс-служба напомнила, что незаконное посягательство на имущество железных дорог может привести к возникновению аварийных ситуаций, что угрожает безопасности движения поездов, за что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2013 году количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

По данным "Укрзализныци", среди общего количества ДТП в прошлом году - 3 случая привели к схождению подвижного состава с рельсов, а в 9 случаях был поврежден подвижной состав и другое имущество, в результате чего железным дорогам страны был нанесен ущерб на сумму 298,2 тыс. грн.

Справка УНИАН. В соответствии со статьей 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях, повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных заграждений и других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи влечет за собой наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов и на должностных лиц - от двадцати до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов.

Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, влечет за собой наложение штрафа от пятнадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан.

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