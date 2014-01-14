"Укрзализныця" ввела беспересадочный вагон сообщением Умань - Харьков

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") по просьбам пассажиров назначила курсирование беспересадочного плацкартного вагона сообщением Умань - Харьков - Умань с 3 января по 28 февраля, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" примет решение о вводе этого вагона на постоянной основе через два месяца по результатам спроса пассажиров на этот маршрут.

По данным пресс-службы, вагон курсирует дважды в неделю в разных составах поездов. Так, из Умани вагон в составе поезда № 363 Умань - Ясиноватая отправляется в Днепропетровск по понедельникам и пятницам в 01.15 и прибывает на станцию Харьков-Пассажирский в составе скорого поезда № 16 Днепропетровск - Москва.

В Умань из Харькова вагон отправляется в понедельник и пятницу в составе поезда № 375 Харьков - Херсон в Знаменку, и прибывает в Умань в составе поезда № 364 Ясиноватая - Умань во вторник и субботу.

По информации "Укрзализныци", пассажиры вагона, которые будут ездить по направлению Умань - Харьков, смогут добраться также до станций: Днепродзержинск, Днепропетровск, Новомосковск, Павлоград, Полтава, Кременчуг и др.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" на период с 25 декабря по 13 января назначила 18 дополнительных поездов, которые осуществили 190 рейсов. Благодаря дополнительным поездам в период пиковых перевозок в предновогодние дни (26-30 декабря) железные дороги страны обеспечили перевозку почти 150 тыс. пассажиров ежедневно, из них в крымском направлении - 11,9 тыс., в западном - 23,1 тыс.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.