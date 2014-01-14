Samsung планирует в 2014 году инвестировать в новые разработки 47 млрд долл.

Один из крупнейших промышленных концернов в мире Samsung Group, несмотря на нестабильность на мировом рынке, намерен в 2014 году инвестировать в новые разработки 47 млрд долл., сообщает американское издание GlobalPost со ссылкой на президента компании Ли Санг-Хуна.

Согласно сообщению, южнокорейский концерн Samsung в прошлом году инвестировал в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 46 млрд долл., а в 2012 году - 42 млрд долл. Таким образом, в 2014 году компания планирует сохранить прежний объем финансирования инноваций для того, чтобы не утратить свое положение на мировом рынке.

По словам президента компании, большая часть инвестиций будет направлена в подразделение Samsung Biologic, которое было создано в 2011 году. Значительные объемы вложений на новые разработки также получат компании Samsung Display Co и Samsung Electro-Mechanics Co.

Как сообщал ранее УНИАН, исходя из предварительной отчетности Samsung, обнародованной на прошлой неделе, прибыль южнокорейского телекоммуникационного гиганта в четвертом квартале будет ниже ожиданий.

Показатель операционной прибыли в четвертом квартале по сравнению с предыдущим кварталом снизится на 18% до 7,8 млрд долл., выручка достигнет 55 млрд долл. При этом ранее аналитики прогнозировали, что операционная прибыль составит 9,4 млрд долл., а выручка - 58 млрд долл.

Таким образом, прибыль Samsung в четвертом квартале 2013 года вернется на уровень третьего квартала 2012 года.