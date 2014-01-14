S&P повысило прогноз по рейтингам компании "Лемтранс"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services повысило прогноз по кредитным рейтингам в иностранной и национальной валютах украинского оператора грузовых железнодорожных перевозок «Лемтранс» и его холдинговой компании Lemtrans Ltd до «стабильного» с «негативного», говорится на официальном сайте агентства.

Рейтинг холдинга оставлен на уровне «В-».

Напомним, рейтинговое агентство Standard & Poor’s в ноябре 2013 года понизило рейтинг украинского оператора грузовых железнодорожных перевозок «Лемтранс» и его холдинговой компании Lemtrans Ltd до «В-» с «В» с «негативным» прогнозом.

Справка УНИАН. ООО «Лемтранс» – крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания, предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. «Лемтранс» эксплуатирует более 12 тыс. единиц подвижного состава.

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В октябре 2012 года Группа СКМ, принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, увеличила свою долю в уставном капитале «Лемтранса» до 100%, благодаря чему «Лемтранс» позволит стабильно обеспечивать группу СКМ как крупнейшего грузоотправителя подвижным составом.