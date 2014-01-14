На Приднепровской железной дороге за год количество поврежденных вагонов увеличилось на 2,6%

Количество поврежденных грузовых вагонов на Приднепровской железной дороге (ПЖД) в 2013 году увеличилось по сравнению с 2012 годом на 2,6% - до 1,298 тыс. единиц, 98% которых были повреждены на подъездных путях промышленных предприятий и портов, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, наиболее небрежно относятся к задействованному в грузовых перевозках вагонному парку в крупнейшем металлургическом комбинате Украины «АрселорМиттал Кривой Рог», на который приходится практически каждый второй поврежденный вагон. Так, в 2013 году предприятие повредило 654 вагона, что на 24,6% больше показателя 2012 года.

Также количество поврежденных грузовых вагонов увеличилось еще по одному крупнейшему металлургическому предприятию «Запорожстали» - в 3,7 раза по сравнению с 2012 годом - до 30 единиц, а также в 2,1 раза, до 70 единиц - со стороны компании "Интерпайп Днепропетровский Втормет", которая занимается сбором и переработкой лома черных и цветных металлов.

Также сообщается, что в украинских морских портах в прошлом году также были зафиксированы повреждения грузовых вагонов - 96 единиц. В частности, в Керченском и Бердянском морских торговых портах - по 37 единиц, в Феодосийском - 20, в Запорожском речном порту - два.

По данным пресс-службы, основной причиной повреждений грузовых вагонов, как и ранее, остается нарушение требований ГОСТа, технических условий и правил технической эксплуатации при выполнении грузовых операций и маневровой работы, в частности, при выгрузке получают повреждения 62% всех вагонов, из-за схождения с рельсов - 21%, при погрузке - 7%.

Как отмечает пресс-служба, благодаря эффективной профилактической работе железнодорожников, в 2013 году уменьшилось количество случаев разукомплектации грузовых вагонов по сравнению с 2012 годом на 36,03% - до 119 вагонов, в результате чего предприятие получило ущерб на сумму около 184 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, специализированные вагоноремонтные депо Приднепровской железной дороги (ПЖД) в 2013 году отремонтировали 11,804 тыс. грузовых вагонов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.