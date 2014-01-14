Южная железная дорога 9 января зафиксировала рекордную суточную погрузку зерновых

Южная железная дорога (ЮЖД) зафиксировала 9 января 2014 года рекордный за все годы независимости Украины показатель суточной погрузки зерновых - 56 тыс. тонн, задействовав 905 вагонов, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

"9 января 2014 суточная нагрузка зерновых на Южной магистрали достигла рекордного за все годы независимости Украины показателя - 905 вагонов, или 56 тысяч тонн. Из них 796 вагонов, или 51,3 тыс. тонн зерна и 109 вагонов, или 4,7 тыс. тонн шрота", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по итогам 2013 года наивысший показатель ежесуточной погрузки зерна был зафиксирован в декабре - 41,093 тыс. тонн.

По данным пресс-службы, с начала перевозки нового урожая - с 4 июля 2013 года и по состоянию на 12 января 2014 общая погрузка зерновых урожая прошлого года на станциях ЮЖД составила 4,4 млн тонн, что на треть больше соответствующего периода погрузки урожая 2012 года.

Также сообщается, с начала текущего года и по состоянию на 12 января железнодорожники погрузили 360,4 тыс. тонн зерновых, задействовав при этом 5,562 тыс. вагонов.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") за первую неделю 2014 года перевезла свыше 358 тыс. тонн зерновых, при этом задействовав 5,577 тыс. вагонов.

Среднесуточное количество груженых вагонов на железных дорогах Украины в 2013 году увеличилось по сравнению с 2012 годом на 0,1% - до 16,136 тыс. вагонов.

"Укрзализныця" в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.