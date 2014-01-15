У Boeing Dreamliner вновь возникли проблемы с аккумулятором

Американская компания Boeing во вторник сообщила о новом инциденте, связанном с неисправностью аккумулятора новейшего самолета Boeing 787 Dreamliner. Как говорится в заявлении авиастроительной корпорации, проблема возникла у самолета японского авиаперевозчика Japan Airlines, JAL во время проведения планового технического обслуживания в токийском аэропорту Нарита, сообщает ИТАР-ТАСС.

По предварительным данным, в одном из аккумуляторных блоков образовался дым, который через специальную систему вентиляции был выведен из самолета. Представители японского авиаперевозчика уточнили, что в кабине пилотов загорелся сигнал, предупреждающий о возможной неисправности аккумулятора. Проведенная проверка показала, что из одного из восьми гальванических элементов агрегата вытекает жидкость.

JAL сообщила, что приняла решение до устранения проблемы снять с эксплуатации аварийный Dreamliner. Самолет должен был совершить рейс в Бангкок.

В январе прошлого года эксплуатация Dreamliner была приостановлена после серии происшествий, связанных с перегревом аккумуляторов, сопровождавшихся задымлением. В апреле Федеральное авиационное управление (ФАУ) США одобрило механизм устранения неполадок, который был предложен специалистами компании. Он предусматривал изменение конструкции ряда компонентов литий-ионного аккумулятора с целью минимизации угрозы возникновения короткого замыкания, более надежную изоляцию гальванических элементов агрегата, совершенствование устройства его корпуса, а также установку системы вентиляции. После этого ФАУ разрешило возобновить полеты Boeing 787.

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