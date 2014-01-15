Standard & Poor's повысило прогноз по рейтингу «Укрзализныци»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогноз по кредитному рейтингу по обязательствам в иностранной и национальной валюте Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") до «стабильного» с «негативного», говорится на официальном веб-сайте агентства.

Рейтинг «Укрзализныци» подтвержден на уровне «В-».

Аналитики S&P отмечают, что оценивают профиль финансовых рисков "Укрзализныци" как «слабый». При этом рейтинговое агентство прогнозирует, что соотношение «долг/EBITDA» госадминистрации в ближайшие два года составит около 2.

Также аналитики указывают на возможное ухудшение показателя «денежный поток /уровень долговой нагрузки» в случае стрессовой финансовой ситуации. Кроме того, S&P оценивает структуру капитала «Укрзализныци» как «негативную», что обусловлено средневзвешенным сроком погашения долговых обязательств менее двух лет и значительной долей совокупного долга, деноминированного в одной иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2013 года S&P, вслед за снижением рейтингов Украины, понизило кредитный рейтинг «Укрзализныци» до уровня «В-» с «В» Прогноз изменения рейтингов госадминистрации был определен как «негативный».

26 декабря S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «В-», повысив одновременно прогноз до «стабильного» с «негативного».

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.