Facebook выпустит новостное приложение для мобильных устройств

Крупнейшая социальная сеть Facebook планирует до конца января 2014 года выпустить новостное приложение для мобильных устройств Paper, сообщает издание Recode.

Согласно сообщению, приложение будет собирать важный новостной контент как из СМИ, так и из статусов пользователей Facebook, и будет сделано по схожей модели с платформой для чтения новостей из разных источников Flipboard.

При этом Paper будет представлен в виде либо мобильного приложения, либо самостоятельного веб-сайта, доступного на мобильных устройствах.

По данным издания, представители Facebook отказались комментировать детали и сроки запуска приложения Paper.

Справка УНИАН. Компания Facebook является самой крупной социальной сетью в мире. Была основана Марком Цукербергом в 2004 году. Согласно его сообщения на своей странице в Facebook 4 октября этого года, аудитория соцсети превысила отметку в миллиард пользователей.

Акции компании размещены на американской бирже NASDAQ.