Железные дороги Украины увеличили экспортные грузоперевозки на 3,2%

Железные дороги Украины в 2013 году увеличили объемы экспортных перевозок грузов по сравнению с 2012 годом на 3,2% - до 145,5 млн тонн, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

"Увеличение объемов перевозок наблюдается только среди экспортных грузов - до 145,5 млн тонн, что на 3,2% превышает показатели 2012 года", - говорится в сообщении.

Так, в 2013 году перевозки импортных грузов несущественно сократились по сравнению с 2012 годом на 0,5% – до 34,9 млн тонн, транзитные перевозки также сократились на 18,8% – до 34 млн тонн. Грузовые железнодорожные перевозки во внутреннем сообщении в прошлом году сократились по сравнению с 2012 годом на 4,3% – до 229,1 млн тонн.

Как сообщала "Укрзализныця", в 2013 году железные дороги страны сократили перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн, а грузооборот составил 224,4 млрд т/км, что на 5,6% меньше показателя 2012 года.

Основным видом грузов, который перевозится железнодорожным транспортом Украины, является каменный уголь, которого в течение 2013 года было перевезено 118,8 млн тонн.

В номенклатуре грузов в 2013 году также преобладала железная и марганцевая руда – 88,2 млн тонн, минстройматериалы - 69,3 млн тонн, черные металлы – 33,8 млн тонн, нефть и нефтепродукты – 23,2 млн тонн и зерно и продукты помола – 23,2 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года "Укрзализныця" заявляла, что планирует в 2014 году увеличить перевозку пассажиров во всех видах сообщений по сравнению с 2013 годом на 0,5% – до 485,269 млн, а перевозку грузов - на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов.

"Укрзализныця" в 2013 году сократила перевозку пассажиров - на 0,4% - до 483,3 млн человек, а объем пассажирооборота составил 49 млрд пасс./км.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.