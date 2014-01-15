Депардье создал авиакомпанию в Бельгии, парк которой состоит только из его личного самолета

Жерар Депардье зарегистрировал новую авиакомпанию в Бельгии, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на L'Echo.

Компания получила название Cyran R в честь французского поэта Сирано де Бержерака, роль которого Депардье исполнил в одноименном фильме.

На данный момент флот авиакомпании насчитывает всего один самолет бизнес-класса, принадлежащий самому актеру. Актер намерен сдавать свой авиалайнер в аренду, когда он не использует его в личных целях. Самолет будет приписан к аэропорту французского Лилля, расположенного в непосредственной близости от бельгийской коммуны Эстампюи, где Депардье поселился и приобрел дом.

Ранее Депардье рассказал, что может в скором времени уйти из театра и кино.

Как сообщал УНИАН, Депардье решил поменять место жительства после налоговой реформы президента Франции Франсуа Олланда. 3 января стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме актера в гражданство РФ.