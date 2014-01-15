Южная железная дорога в период праздников перевезла свыше полумиллиона пассажиров

Южная железная дорога (ЮЖД) в период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2013 года по 13 января 2014 года перевезла 550,88 тыс. пассажиров в дальнем сообщении, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, в указанный период курсировали 38 поездов по графику и два дополнительных.

По данным пресс-службы, в период зимних праздников Южная магистраль обеспечила групповую перевозку свыше 12 тыс. пассажиров согласно 399 заявкам, из них свыше 5 тыс. детей согласно 192 групповым заявкам.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога назначила три дополнительных рейса регионального электропоезда повышенной комфортности № 805/ 806 Харьков-Левада – Горловка на период новогодних и рождественских праздников.

Южная железная дорога в 2012 году перевезла 78,5 млн пассажиров, что на 14% меньше по сравнению с 2011 годом, в том числе в дальнем сообщении количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 5,7% - до 19,5 млн пассажиров.

Данные за 2013 год по перевозкам пассажиров ЮЖД не приводит.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.