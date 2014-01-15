Железные дороги Украины в 2013 году сократили перевозку зерна на 0,5%

Объемы зерна, отгруженные и перевезенные железнодорожным транспортом Украины в 2013 году, несущественно сократились по сравнению с 2012 годом - на 0,46% - до 21,8 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзалиныця»).

При этом "Укрзализныця" перевыполнила план по перевозке зерна на 6%.

Согласно сообщению, максимальное количество задействованных вагонов в перевозках этого вида грузов было зафиксировано в декабре 2013 года - 52,823 тыс. зерновозов. Этот показатель является наивысшим с 2008 года. В 2013 году было задействовано свыше 340 тыс. таких вагонов.

Кроме того, железные дороги в 2013 году увеличили объемы перевозки зерна на экспорт через морские порты по сравнению с 2012 годом на 1,01% - до 19,9 млн тонн, тем самым увеличив количество задействованных зерновозов на 1,4% - до 307,079 тыс. вагонов.

Среднесуточная погрузка зерна в прошлом году составила 59,8 тыс. тонн (933 вагона).

Как сообщал УНИАН, объем зерна и зерновых, отгруженных и перевезенных железнодорожным транспортом Украины с начала 2013 года по состоянию на 25 декабря составил порядка 24 млн тонн.

В 2012 году железные дороги погрузили 21,9 млн тонн зерна, задействовав при этом 344 тыс. вагонов.

В 2013 году Украина собрала рекордный за годы независимости урожай зерновых, который в чистом весе составил 61,5 млн тонн. Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 32,5 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.