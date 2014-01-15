Юго-Западная железная дорога в период праздников перевезла свыше 480 тыс. пассажиров

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2013 года по 12 января 2014 года перевезла 486,282 тыс. пассажиров в дальнем и местном сообщении, сообщила УНИАН пресс-служба дороги. За указанный период ЮЗЖД реализовала через кассы 780,223 тыс. проездных документов, в том числе 78,113 тыс. билетов было распечатано в кассах после предварительного оформления заказа в интернете. Кроме того, в период пиковых перевозок Юго-Западная магистраль реализовала 109,984 тыс. электронных проездных документов, с которыми пассажиры сразу следовали на посадку, минуя железнодорожную кассу.

За указанный период Юго-Западная железная дорога назначила 9 дополнительных поездов, которые осуществили 84 рейса в популярных среди туристов направлениях.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») на период зимних праздников назначила 18 дополнительных поездов.

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от общего их количества.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.