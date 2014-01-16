Apple выплатит компенсацию родителям, дети которых без разрешения покупали приложения

Компанию Apple обязали выплатить десятки миллионов долларов в качестве компенсации родителям, чьи дети купили приложения или игры во время пользования мобильными девайсами фирмы без разрешения взрослых, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

По данным Федеральной торговой комиссии США, десятки тысяч клиентов столкнулись с тем, что их дети потратили сотни и даже тысячи долларов в таких приложениях, как Tap Pet Hotel, Dragon Story и Tiny Zoo Friends. Выяснилось, что в некоторых бесплатных для скачивания играх предусмотрены скрытые траты.

По информации издания, Apple согласилась возместить 32,5 млн долл. родителям, не подтвердившим согласия на финансовые операции в приложениях. К марту текущего года компания должна изменить систему платежей и способ уведомления клиентов о совершаемых покупках.

Читайте также:

Пользователи интернет-магазина приложений Apple потратили за год более 10 млрд долл.

Тайвань оштрафовал Apple за вмешательство в ценовую политику на 670 тыс. долл.