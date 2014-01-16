Железные дороги Украины в период праздников перевезли свыше 2,1 млн пассажиров

Железные дороги страны в период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2013 года по 13 января 2014 года перевезли свыше 2,1 млн пассажиров в дальнем сообщении, из них 26,400 тыс. детей, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, в указанный период, кроме круглогодичных поездов, также курсировали 20 дополнительных, которые осуществили 168 рейсов в разных направлениях. В частности, в западном направлении курсировали 14 поездов.

По данным пресс-службы, "Укрзализныця" за указанный период увеличила перевозку пассажиров за счет дополнительных поездов по сравнению с аналогичным периодом 2012/2013 года на 1,9% - до 218,2 тыс. человек.

Так, на 30, 31 декабря 2013 года и на 3, 4 января 2014 года "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной электропоезд категории "Интерсити+" сообщением Киев - Львов - Киев. Населенность поезда по маршруту Киев - Львов 31 декабря составила 99%, а в остальные дни - более 60%.

Также сообщается, что для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки ж/д транспортом в период новогодних и рождественских праздников "Укрзализныця" подготовила 4,031 тыс. вагонов, из них 3,128 тыс. - оборудованы электрическим отоплением, а для остальных бы закуплен необходимый запас угля.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога (ЮЖД) в период новогодних и рождественских праздников перевезла 550,88 тыс. пассажиров в дальнем сообщении, Юго-Западная магистраль (ЮЗЖД) в этот период перевезла 486,282 тыс. пассажиров в дальнем и местном сообщении, а Донецкая железная дорога перевезла 384,940 тыс. пассажиров в дальнем сообщении.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.