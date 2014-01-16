Депутаты разрешили Нацкомиссии блокировать сайты

Верховная Рада Украины сегодня приняла закон, который дает возможность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), ограничивать доступ пользователей к ресурсам сети интернет на основании заключений экспертов.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение без обсуждения, поднятием рук проголосовали 235 народных депутатов 226 необходимых для принятия решения.

Соответствующий законопроект был инициирован депутатом-регионалом Вадимом Колесниченко 14 января текущего года.

«Решение об ограничении доступа абонентов операторов телекоммуникаций к ресурсам сети Интернет… принимается на основании заключения эксперта о принадлежности информации к такой, распространение которой противоречит закону», - сказано в тексте документа.

Согласно закону, НКРСИ получила право обязать интернет-провайдеров ограничивать доступ своих абонентов к сайтам всемирной сети, через которые осуществляется распространение информации, противоречащей принятому закону, или через которые осуществляется деятельность информагентств без государственной регистрации.

Невыполнение требований НКРСИ влечет наложение штрафа на телеком-операторов от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов.

Кроме того, операторы телекоммуникаций и интернет-провайдеры будут обязаны за собственные средства закупать и устанавливать оборудование для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивать функционирование этих технических средств и способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий.

Также телеком-операторы и провайдеры должны будут проводить лицензирование услуг доступа к сети интернет.

Как сообщал ранее УНИАН, в декабре 2013 года члены Общественного совета по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) обратились к властям с требованием обеспечить свободный доступ граждан к интернету и отменить чрезмерное лицензирование рынка телекоммуникаций.

При этом представители сферы ИКТ подчеркнули, что необходимо прекратить внедрение дополнительных налогов и сборов в сфере информационных технологий и прекратить попытки регулирования интернет-рынка.