Рада ограничила права протестующих - ввела штрафы за движение в колоннах из более 5 авто

Верховная Рада Украины установила штраф за осуществление лицом, которое управляет транспортным средством, движения в колоннах в составе более 5 транспортных средств без согласования условий и порядка движения с соответствующим подразделением Министерства внутренних дел Украины, которое обеспечивает безопасность дорожного движения, повлекшего создание препятствий для дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом 16 января Законе «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан».

Так, Кодексом Украины об административных правонарушениях устанавливается, что соответствующие действия влекут за собой наложение штрафа от 40 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 2 лет с оплатным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового.