Франция продала 1% акций Airbus Group за 451 млн евро

Французское правительство продало 1% акций Airbus Group (8 млн акций) за 451 млн евро, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам министра финансов Франции Пьера Московичи, сделка - успешная.

Вырученные от продажи средства будут направлены на инвестиции и сокращение внутреннего долга. После сделки Франция и Германия имеют одинаковые пакеты акций компании, равные 11%.

В ноябре прошлого года Франция продала 4,7% акций авиакосмической корпорации Safran SA за 900 млн евро. В том же году французское правительство реализовало акции холдинга на 448 млн евро, а также акции Aeroports de Paris на 738 млн евро.

Читайте также:

Авиаконцерн Airbus собрал рекордное количество заказов, обогнав Boeing