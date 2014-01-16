"Укрзализныце" на обновление подвижного состава необходимо около 10 млрд грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") внесла предложения о необходимости предусмотреть в государственном бюджете страны около 10 млрд грн на финансирование обновления подвижного состава, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, ведомство предложило предусмотреть в госбюджете 5,934 млрд грн на закупку пассажирских поездов: около 300 купейных вагонов для курсирования в межгосударственном и внутреннем сообщениях, 100 плацкартных вагонов, 52 вагонов типа СВ, 7 специализированных (служебно-технических), а также 41 пассажирский вагон, предусматривающий потребности людей с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, "Укрзализныця" предложила предусмотреть в бюджете свыше 4,05 млрд грн на закупку 39 новых электропоездов и 10 дизель-поездов.

Вместе с тем, согласно проекту плана капитальных инвестиций на 2014 год, "Укрзализныця" планирует приобрести за счет собственных и кредитных средств, а также на условиях финансового лизинга 59 грузовых электровозов, 1,517 тыс. грузовых вагонов, 2 инспекционных поезда, 17 единиц путевого и другого подвижного состава, а также 2 межрегиональных электропоезда производства Крюковского вагоностроительного завода.

Также сообщается, что в рамках выполнения программы обновления локомотивного парка, «Укрзализныця» в сентябре 2013 года заключила договоры финансового лизинга на поставку 350 грузовых электровозов в парки Донецкой, Львовской, Приднепровской и Одесской железных дорог до 2016 года, согласно которым заводы-производители уже выпустили 19 локомотивов. В 2014 году предприятия планируют выпустить 67 грузовых электровозов постоянного тока и 5 - переменного.

По данным пресс-службы, в прошлом году "Укрзализныця" приобрела 723 грузовых полувагона, а также 9 электровозов постоянного тока для Приднепровской магистрали. В 2012 году ведомство приобрело 204 грузовых вагона, 12 межрегиональных поездов, 4 электровоза, 2 дизель-поезда и 1 рельсовый автобус.

В 2011 году парк подвижного состава пополнился 460 грузовыми вагонами, двумя рельсовыми автобусами, 6 электровозами, а также одним межрегиональным поездом. В 2010 году было закуплено 724 грузовых вагонов, 21 пассажирский, 7 электровозов.

В пресс-службе отмечают, что финансирование на обновление подвижного состава осуществлялось за счет собственных средств "Укрзализныци".

Также сообщается, что Национальным планом действий на 2013 год было предусмотрено приобретение 248 пассажирских вагонов отечественного производства за средства госбюджета, однако деньги так и не были выделены.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Верховная Рада Украины на заседании 16 января приняла без обсуждения закон о госбюджете на 2014 год, за решение проголосовали 249 народных депутатов из 261 зарегистрированных в сессионном зале (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.