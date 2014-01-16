Одесская железная дорога за год отремонтировала и модернизировала около 600 км пути

Одесская железная дорога (ОЖД) в 2013 году отремонтировала и модернизировала 591,9 км пути, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В частности, ОЖД провела капитальный ремонт 125,9 км пути, средний ремонт - 194 км, комплексно-озоровительный - 161,5 км и модернизировала - 68 км на участках Пятихатки - Знаменка - Помошная - Одесса, который считается одним из самых грузонапряженных направлений в Украине.

Также, железнодорожники построили 1,6 км пути железнодорожного разъезда “12 км”, открыв движение на новой электрифицированной железнодорожной линии участка Черноморская – Береговая к порту “Южный”.

Также сообщается, что работники путевого хозяйства Одесской магистрали отремонтировали 89 станционных путей общей протяженностью 40,9 км на станциях: Ильичевск - Паромная, Котовск, Христиновка, Знаменка, Николаев, Одесса- Сортировочная.

Кроме того, Одесская магистраль в 2013 году заменила на новые 70 комплектов стрелочных переводов, а также отремонтировала 7 инженерных сооружений (мосты, трубы).

Как сообщал УНИАН, железные дороги за 11 месяцев 2013 года модернизировали 274 км путей и отремонтировали почти 2 тыс. км, в частности, капитально отремонтировали 567 км, произвели средний ремонт 936 км, комплексно-оздоровительный – 452 км.

Одесская железная дорога (ОЖД) в рамках «Отраслевой программы обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах на 2011-2015 годы» по состоянию на ноябрь 2013 года капитально отремонтировала 14 железнодорожных переездов из 15 запланированных. Справка УНИАН. Эксплуатационная протяженность главных железнодорожных путей Украины составляет 21640,4 км, из них 74% - бесстыковые пути.

Всего на железных дорогах Украины находится 19 407 инженерных сооружений, в том числе 7 813 мостов, 101 автопутепровод, 44 железнодорожных тоннеля, 10 948 водопропускных труб.

Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.