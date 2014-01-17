В ОБСЕ обеспокоены принятием Радой закона об ограничении доступа к Интернету

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович выразила обеспокоенность тем, что украинский парламент принял закон, позволяющий ограничивать доступ пользователей к ресурсам сети Интернет на основании заключений экспертов.

Об этом сообщается в пресс-релизе ОБСЕ, сообщает РИА «Новости».

«Я обеспокоена сегодняшним решением Верховной Рады и призываю власти Украины остановить попытки ограничить свободу слова и свободу прессы», - заявила Миятович.

Она также выразила надежду, что Президент Виктор Янукович наложит вето на принятый депутатами закон.

Как сообщалось, 16 января Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан», согласно которому Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, получит право «ограничивать доступ абонентов операторов телекоммуникаций к ресурсам сети интернет, через которые осуществляется распространение информации, распространение которой противоречит закону».

Этим же законом парламент обязывает владельцев SIM-карт заключать соглашение с операторами.

Как сообщал УНИАН, также этим законом, в частности, вводится наказание в виде штрафов и исправительных работ за клевету в средствах массовой информации и в Интернете, ответственность за экстремизм с возможностью лишения свободы на срок до 3 лет, ответственность за блокирование зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, с возможностью лишения свободы до 5 лет, усиливается ответственность за нарушения при проведении митингов и устанавливается возможность лишения свободы до 10 лет за организацию массовых беспорядков.

Закон уже направлен на подпись Президенту.