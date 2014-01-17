В Украине продажи импортных б/у авто увеличились на 14%

В Украине рынок продаж бывших в употреблении автомобилей, формирующийся за счет импорта, по итогам 2013 года вырос на 14% - до 113,852 тыс. единиц, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

«Активизация ввоза и регистрации б/у автомобильной техники в конце года связана с введением в действие в Украине с 1 января 2014 года экологических стандартов Евро-4 для автомобилей. Соответственно, не разрешается импорт и первая регистрация автомобилей, не отвечающих требованиям этих стандартов», - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, продажи легковых импортных б/у автомобилей за 12 месяцев прошлого года увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 43% - до 7,785 тыс. единиц. Продажи коммерческих б/у автомобилей за указанный период увеличились на 13% - до 104,208 тыс. штук. Также сообщается, что продажи импортных автобусов б/у за 12 месяцев прошлого года сократились на 7% - до 1,859 тыс. единиц.

В то же время в декабре 2013 года продажи б/у автомобилей сократились по сравнению с декабрем 2012 года на 64% - до 4,903 тыс. единиц.

Среди легковых автомобилей в 2013 году наибольшей популярностью пользовались Renault - 1 тыс. ед., Volkswagen - 920 ед., Audi - 747, BMW - 688, Mercedes-Benz - 661 ед. Среди коммерческих – Renault 20,404 тыс. ед., Volkswagen - 19,605 тыс., Mercedes-Benz - 17 тыс., Opel - 9,846 тыс., Fiat - 8,827 тыс. Среди автобусов лидерами продаж в 2013 году стали Mercedes-Benz - 876 ед., MAN - 244 ед., Neoplan - 118 ед., Setra - 92 ед., VanHool - 91 ед.

Как сообщал УНИАН, продажи импортных б/у автомобилей в 2012 году в Украине составили порядка 98 тыс. единиц.

По данным ассоциации «Укравтопром», продажи легковых автомобилей сократились за прошлый год на 9% - до 221,107 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.