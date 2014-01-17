Один из крупнейших авиаперевозчиков мира Emirates начал полеты в Украину

Один из крупнейших авиаперевозчиков мира, авиакомпания Emirates (Объединенные Арабские Эмираты) начала регулярные ежедневные полеты по маршруту Дубай – Киев – Дубай, предоставляя пассажирам возможность путешествовать первым классом, бизнес-классом и эконом-классом на борту самолета А340-500. Как передает корреспондент УНИАН, первый рейс авиакомпании был принят в международном аэропорту «Борисполь» поздно вечером 16 января.

Как уточнил в комментарии УНИАН исполнительный вице-президент авиакомпании Emirates Тьерри Антинори, авиакомпания довольна условиями, которые предоставляет аэропорт «Борисполь» и рассматривает Киев как базовый город в рамках освоения украинского рынка авиаперевозок. «Мы рассматриваем Украину как перспективный рынок, поскольку по нашим оценкам между Киевом и Дубаем летает до 200 тысяч человек. Мы можем увеличить этот пассажиропотоком до 300 тысяч, предлагая украинским пассажирам больше возможностей – не только прилет в собственно Дубай, но и далее – в Индию, Индонезию, страны Юго-Восточной Азии, Сейшелы, Мальдивы. При этом мы рассматриваем возможность увеличения флота, работающего через Украину», - сказал Антинори.

В свою очередь представители Министерства инфраструктуры Украины и аэропорта «Борисполь», также присутствовавшие на торжественной встрече первого рейса авиакомпании Emirates подчеркнули, что развитие всех международных аэропортов Украины является приоритетным, и потому приход в страну крупных мировых авиаперевозчиков является дополнительным стимулом к такому развитию.

«Для нас приход столь крупного авиаперевозчика является знаковым событием, поскольку аэропорт расширяет сеть обслуживания, нарабатывает необходимый опыт. И со своей стороны готовы сделать все необходимое, чтобы была загрузка рейса, и пассажиры и авиакомпания чувствовали себя комфортно», - отметил заместитель генерального директора международного аэропорта «Борисполь» Сергей Гомболевский.

Справка УНИАН. Авиакомпания Emirates входит в пятерку крупнейших авиакомпаний мира, обеспечивая полеты в 141 направление в 80 странах (включая грузовые направления) и являясь приоритетным заказчиком новейших пассажирских лайнеров ведущих производителей авиатехники, в первую очередь Airbus и Boeing. Флот авиакомпании насчитывает 212 самолетов при этом еще 380 самолетов стоят в листе заказов. Чистая выручка авиакомпании в 2013 году составила 622 млн долл. США, а количество перевезенных пассажиров почти 40 млн человек. Штат сотрудников Emirates составляет 48 000 тыс. чел.