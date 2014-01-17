«Укрзализныця» за год потеряла от пассажироперевозок свыше 6,6 млрд грн

Убытки Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении — 3,5 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

"Убытки от пассажирских перевозок составили более 6,6 млрд грн, в том числе в дальнем сообщении - более 3 млрд грн, в пригородном - 3,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

По данным "Укрзализныци", одной из ключевых причин убытка железных дорог от пассажироперевозок является постоянный дисбаланс между расходами и доходами от перевозки пассажиров. В 2013 году расходы железных дорог составили более 13,3 млрд грн, а доходы от этих перевозок получены лишь в размере 6,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доходы железных дорог Украины от обычной деятельности по итогам 2012 года сократились на 0,9 млрд грн - до 56,2 млрд грн. Убытки от пассажирских перевозок по итогам 2012 года (по предварительным данным) составили 6,7 млрд грн.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно, путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.